Меры по обеспечению порядка и общественной безопасности приняты на избирательных участках Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 15 по 17 марта на территории городского округа пройдут выборы Президента Российской Федерации. В период подготовки и проведения голосования на избирательных участках областного центра принимаются дополнительные меры по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности. На данный момент все помещения уже оснащены металлодетекторами, обследованы представителями правоохранительных органов (эта работа будет проводиться регулярно в дни голосования). Также сотрудники полиции ежедневно будут нести дежурство на каждом избирательном участке, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В преддверии предстоящих выборов южносахалинцам также напоминают о мерах безопасности в случае террористической угрозы на транспорте и в общественных местах.

В случае обнаружения подозрительного предмета в помещении, общественном транспорте или на улице следует немедленно сообщить в полицию. Категорически запрещается трогать, перемещать, заливать жидкостью или накрывать одеждой опасную находку.

Подробная памятка по алгоритму действий в случае угрозы терроризма размещена на официальном сайте администрации города. С общими правилами пожарной безопасности также можно ознакомиться на сайте мэрии.

Напомним, при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.

Добавим, на избирательных участках горожане смогут не только проголосовать, но и посмотреть выступления творческих коллективов, посетить ярмарки народных умельцев, приобрести продукты питания (в том числе и от местных товаропроизводителей) по привлекательным ценам и многое другое.

Узнать номер своего избирательного участка, а также ознакомиться с активностями, организованными на каждом пункте голосования, можно на специальном портале.