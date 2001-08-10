Родители школьников Южно-Сахалинска попробовали сдать ЕГЭ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск вновь присоединился ко Всероссийской акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями». В этот раз стать участниками мероприятия захотели 30 человек - это родители и будущие выпускники. Пробный ЕГЭ для родителей прошел на базе лицея № 1, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, акция, инициированная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, проходит по всей стране уже в восьмой раз. В этом году ее участники пишут сокращенный вариант ЕГЭ по истории, на выполнение которого отводится 1 час.

- Самая главная цель акции - это дать возможность родителям почувствовать себя в роли детей, которые сдают ЕГЭ. Это мероприятие позволяет развеять домыслы, связанные с процедурой, а также способствует снятию эмоционального напряжения. Пройдя процедуру вместе с ребенком, родители проще относятся экзамену и помогают детям успешно пройти важный этап школьной жизни, - рассказала начальник отдела развития общего образования и дополнительного образования детей Департамента образования Южно-Сахалинска Наталья Борисенко.

Участники Всероссийской акции «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» проходят всю процедуру, как при официальной сдаче единого экзамена - регистрация, сдача мобильных телефонов, получение контрольно-измерительных материалов, заполнение бланков и выполнение заданий. Условия в тренировочных пунктах ЕГЭ максимально приближены к реальным: соблюдается весь регламент и требования, работают члены комиссии, организаторы и наблюдатели.

Участникам рассказали как проводится ЕГЭ, что запрещено делать во время экзамена, какую роль выполняют наблюдатели. По словам организаторов и родителей, четкое знание всей процедуры позволяет снять все вопросы и помочь детям преодолеть волнение перед экзаменом.

Стать участником акции может любой желающий, как родитель, так и выпускник, представители СМИ, общественники. В этом году мероприятие поддержала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева, среди участников также - заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Захарова.

Акция «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» традиционно проводится по всей стране один раз в год.