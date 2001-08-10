Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На космодром Восточный в Амурской области доставили разгонный блок "Фрегат" и головной обтекатель, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на Telegram "Роскосмоса".

"Разгонный блок "Фрегат" производства НПО Лавочкина используется в составе ракет среднего класса и обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких аппаратов на орбиты или отлетные от Земли траектории (с 2000 года выведено более 800), отмечают в "Роскосмосе". - весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли".

Напомним, что следующий пуск с космодрома Восточный может состояться 21 мая. Ожидается, что на орбиту выведут космический аппарат "Ионосфера".

В феврале с Восточного стартовала ракета "Союз-2.1б", на орбиту был выведен спутник "Метеор-М".