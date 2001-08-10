Более десятка зон отдыха у воды обустроят на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К 1 июля приведут в порядок зоны отдыха на побережье как в южных, так и в центральных районах острова. А пляж в Охотском должен пройти классификацию первой категории «Синий флаг», что означает соответствие высоким стандартам комфорта и безопасности, рассказали ТИА "Острова"в региональном правительстве.
Вопрос благоустройства пляжных территорий поднял губернатор Валерий Лимаренко на заседании областного правительства. В этом году благоустроят зоны отдыха в Корсаковском, Долинском, Невельском, Холмском, Анивском, а также Углегорском, Макаровском, Александровск-Сахалинском и других районах.
– Хотя еще не сошел снег, к летнему сезону нужно готовиться заранее. Есть проекты благоустройства пляжей и зон отдыха у воды, и их необходимо вынести на общественное обсуждение, чтобы люди могли дать внести свои предложения. Обращаю внимание мэров: нужно лично проконтролировать, чтобы в любимых местах отдыха сахалинцев было чисто, безопасно и комфортно. Необходимо также внимательно отнестись к обратной связи от людей. Ведь новые пространства отдыха делаются для них, а не красивых отчетов. Поэтому важно слушать и слышать, что говорят люди, какие у них пожелания и замечания, – отметил Валерий Лимаренко.
В Александровске-Сахалинском располагается любимое место отдыха для жителей центральных и северных районов острова.
– Вода здесь теплее, чем на побережье Охотского моря. В прошлом году завершили первый этап благоустройства набережной на улице Морской. Здесь установили спасательную вышку, шезлонги, детские площадки, кабинки для переодевания и обеденные группы, – рассказал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
В Шахтерске Углегорского района в прошлом году при поддержке бизнеса обустроили зону отдыха «Переплюй». В этом году благоустроят и «Солнечный берег» в Углегорске.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, благоустроят набережную в Макарове. Это общественное пространство стало победителем Всероссийского голосования. Зону отдыха на побережье обустроят также в селе Восточном, а в бухте Тихой отремонтируют беседки и установят новые малые архитектурные формы.
Продолжится обустройство зон отдыха и на юге острова. В Лопатино Невельского района установят шезлонги и раздевалки. В Стародубском Долинского района расширят пляжную территорию, установят качели, беседки и навесы, настилы и качели. На пляже «Садовники» в Холмском районе появятся деревянные дорожки и пляжные зонтики. В Аниве приступят ко второму этапу благоустройства набережной: здесь установят сцену с купольным навесом, кафе, зеленые островки. А в Таранае при поддержке бизнеса планируется оборудовать глэмпинг-лагерь с надувным аквапарком.
В Корсаковском районе расположены сразу несколько излюбленных мест сахалинцев и туристов: пляж «Солнечный» на Тунайче, а также зоны отдыха в Пригородном и Охотском. Последняя – должна пройти аккредитацию по стандартам «Синего флага». Здесь установят спасательный пост, шезлонги и зонты, обустроят дорожки и создадут доступную среду для всех отдыхающих.
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