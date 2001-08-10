В трудовых коллективах Южно-Сахалинска проходит неделя профилактики вирусного гепатита С
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске, как и по всей стране, проходит неделя по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С. Вчера, 13 марта, специалисты Центра медицинской профилактики встретились с коллективом социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маячок". Мероприятия проходят в рамках программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Для сотрудников «Маячка» медработники подготовили образовательный семинар о мерах профилактики и своевременной диагностики этого заболевания, дали рекомендации, как вести здоровый образ жизни. Главная цель таких семинаров, отмечают организаторы, привлечь внимание общественности к проблеме, в данном случае, хронического вирусного гепатита С.
- Заботиться о себе - это главная рекомендация по предотвращению опасных заболеваний, в том числе и гепатита С. Отказ от вредных привычек, регулярная физическая нагрузка и профилактические осмотры - вот секрет здоровья. А еще важно быть более избирательными в выборе салонов красоты и тату-студий, посещать только места, имеющие лицензию на проведение таких процедур, - дает советы врач по медицинской профилактике Ольга Агафонова.
Специалисты напоминают, что гепатит С уже многие годы является излечимым заболеванием. Выявить его можно с помощью специальных исследований.
Жителям областной столицы напоминают о важности плановых медицинских обследований и необходимости быть внимательными к своему здоровью. Диспансеризация позволяет выявить факторы риска и предупредить вероятность развития различных заболеваний.
Отметим также, что в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором Валерием Лимаренко, ведется масштабная работа по информированию жителей о возможности прохождения диспансеризации. Приглашение на медицинское обследование приходит горожанам посредством СМС-сообщений. Пациентам с хроническими заболеваниями напоминают о необходимости визита в поликлинику проводники здоровья.
Подробная информации о процедуре прохождения диспансеризации размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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