Южносахалинцы проводят время с близкими и делятся положительными эмоциями в соцсетях в рамках проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители островной столицы активно присоединяются к общероссийскому проекту «Всей семьей» и выполняют задания конкурса, интересно и весело проводя время с родными. Яркими фотографиями о своем семейном досуге южносахалинцы делятся в социальных сетях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Напомним, 2024 год объявлен президентом страны Годом семьи, в рамках которого проводится много тематических мероприятий и конкурсов, их общая цель - поддержка семейный ценностей.

Одним из значимых проектов этого года стал Всероссийский конкурс «Всей семьей». Его суть - популяризация семейного досуга. Подключиться к конкурсу можно на любом этапе через официальный портал всейсемьей.рф, выполнив все задания до 29 марта, публикуя фотоотчеты с обязательным хештэгом #всейсемьей и региональным - #всейсемьей65. По результатам конкурса самые дружные и активные семьи выберут в апреле. Участники, выполнившие все 15 заданий, смогут побороться за главный приз - семейные путешествия по России.

Так, среди участников проекта - семья Мазманян. Они выполнили уже девять заданий конкурса и с нетерпением ждут новых. Как рассказала хранительница домашнего очага Наре Мазманян, главные ценности их дружной семьи - любовь, взаимопонимание и уважение. И проводить все свое свободное время всем вместе — традиция, которая служит прочным фундаментом семейного счастья.

- О проекте «Всей семьей» рассказали в школе. И мы не раздумывая присоединились, потому что это очень интересно. Уже с середины декабря начали выполнять задания: всей семьей лепили хинкали и готовили армянскую долму, вместе читали книгу, смотрели кино, катались на коньках. Мы вообще все любим делать вместе. Скоро в нашей стране пройдут выборы президента, и мы тоже всей семьей пойдем, - поделилась Наре Мазманян.