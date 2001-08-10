Тихоокеанское
информационное агентство
15 Марта 2024
Сейчас 03:50
91,64|100,26|66,91
Холмского предприниматели заставили выплатить сотруднику задолженность по зарплате
12:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из ПТУР

Военнослужащие на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из ПТУР

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие Восточного военного округа на Сахалине совершенствуют навыки по уничтожению бронированной техники условного противника с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне  «Троицкий»  в ходе занятий военнослужащие выполняют нормативы  по подготовке комплексов ПТУР к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки и выполнению стрельбы.

На занятиях с боевой стрельбой из комплексов ПТУР военнослужащие ведут огонь по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника.

Занятия по огневой подготовке с боевыми расчетами комплекса ПТУР  проводятся опытными инструкторами - участниками специальной военной операции (СВО).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?