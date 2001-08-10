Военнослужащие на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы из ПТУР
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие Восточного военного округа на Сахалине совершенствуют навыки по уничтожению бронированной техники условного противника с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На полигоне «Троицкий» в ходе занятий военнослужащие выполняют нормативы по подготовке комплексов ПТУР к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки и выполнению стрельбы.
На занятиях с боевой стрельбой из комплексов ПТУР военнослужащие ведут огонь по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника.
Занятия по огневой подготовке с боевыми расчетами комплекса ПТУР проводятся опытными инструкторами - участниками специальной военной операции (СВО).
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