Сахалинский "Pride Race" прошел в полуфинал конкурса «Ты в игре»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский проект - детская гонка с препятствиями «Pride Race» прошёл в полуфинал четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Мероприятие проходит при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Сахалинский «Pride Race» попал в число 255 лучших проектов из более пяти тысяч заявок со всей страны. Следующий этап конкурса – народное голосование. Островитян просят поддержать инициативу. Для этого нужно:
1. Перейти на сайт https://тывигре.рф.
2. Выбрать вкладку «проекты».
3. В поиске по региону выбрать «Сахалинская область».
4. Нажать на «сердечко» под проектом и ввести электронную почту.
5. В почте подтвердить голос перейдя по ссылке.
6. Если «сердечко» стало зеленым – ваш голос учтен!
Если сахалинский проект попадет в финал и пройдет этап защиты, его авторы смогут претендовать на солидный грант для развития своей идеи. Итоги конкурса подведут в конце апреля на сайте тывигре.рф.
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