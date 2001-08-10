В Сахалинской области готовятся к масштабному ремонту дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во всех районах уже провели конкурсные процедуры и определили подрядчиков, которые будут выполнять работы по ремонту придомовых территорий в 2024 году. На Сахалине и Курилах запланировано привести в порядок свыше 800 дворов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В рамках федерального проекта «1000 дворов» на Сахалине и Курилах капитально отремонтируют 11 придомовых территорий. Программа реализуется на Дальнем Востоке по поручению Президента России Владимира Путина.

– Благодаря президентской дальневосточной субсидии во дворах приведут в порядок тротуары и проезды, создадут условия для маломобильных жителей, высадят кустарники и деревья. При необходимости – обустроят зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Всего же в течение года благодаря федеральному и региональному финансированию мы отремонтируем 819 дворов, – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Капитальный ремонт коснется 177 дворовых территорий. Большинство из них благоустроят в Углегорском городском округе – 21, Южно-Сахалинске – 18, по 14 – в Долинском и Поронайском районах.

– В прошлом году привели в порядок соседний двор недалеко от нашего. Мы с детьми стали ходить туда на дневную прогулку. Ребятам есть, чем себя занять, а главное, там безопасно. Я в это время могу почитать книгу. С нетерпением ждем, когда ремонт коснется нашего двора, тогда не придется далеко ходить. Рядом с домом появится комфортная зона отдыха, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Алевтина Столярчук.

Кроме того, запланированы текущие работы на придомовых территориях. Это позволит восстановить асфальтовое покрытие более чем в 600 дворах. Текущий ремонт во всех районах области проводится с 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Это позволяет привести дворовые территории в порядок, не дожидаясь капитальных работ. К примеру, до конца этого года в Корсаковском районе отремонтируют 130 дворов.

– В прошлом году в Корсакове привели в порядок свыше 100 дворов, в этом году цифра стала еще больше. Кроме того, нашу просьбу услышали в региональном министерстве ЖКХ, и теперь вместо одного двора мы сможем капитально отремонтировать семь. А учитывая, что в дворовую территорию входят несколько домов, обновления коснутся жителей сразу 15 многоквартирных домов, – отметил глава Корсаковского городского округа Александр Ивашов.

Контролировать ход благоустройства будут не только профильные специалисты, но и активные жители. Замечания и предложения можно направить подрядчику напрямую или озвучить на горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Обратиться также можно через WhatsApp: 8 (924) 884-42-03.