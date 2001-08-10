Агенты по регистрации аэровокзала "Южно-Сахалинск" переходят на современные технологии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники службы организации пассажирских перевозок осваивают производственную систему RMS. Помогают им в этом айти-специалисты авиагавани. Ранее они успешно внедрили программу в работу диспетчеров по загрузке воздушных судов, рассказали ТИА "Острова" в аэропорту "Южно-Сахалинск".
Агентам по регистрации предстоит работать с мобильными устройствами. Инженеры службы информационных технологий аэровокзала установили на них специальное отечественное приложение и загрузили технологические графики службы. Система будет автоматически распределять нагрузку между сотрудниками. Все необходимые данные: номера рейсов и стоек, время; будут отражаться на экране устройства.
Сейчас инженеры помогают агентам по регистрации разобраться с интерфейсом программы, учат их принимать к исполнению задачи и управлять отдельными этапами по их решению. Быстрая работа в приложении поможет улучшить качество обслуживания пассажиров. Стоит специалисту открыть регистрацию на рейс или посадку, информация об этом автоматически появится на экране над стойкой (Fliyght information display). Пассажирам будет легче сориентироваться и пройти предполётные процедуры. Самим сотрудникам не нужно будет вести дополнительные записи на бумажных носителях или в других программах. Отследить выполнение задачи работником можно будет в режиме реального времени.
«Качество и скорость – главные показатели в работе аэровокзала. Мы делаем всё, чтобы их улучшить. Система распределения ресурсов – один из инструментов. Очень действенный. Он позволяет нам точно рассчитывать наши потребности, удалённо контролировать процессы, не перегружать персонал, а пассажиру передавать самую точную информацию. В путешествии это особенно ценно», - подчеркнул директор по производству АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.
После того, как агенты по регистрации пройдут обучение по работе в системе RMS, айти-инженеры приступят к эксплуатации программы распределения ресурсов. На основе обратной связи коллег, специалисты сделают приложение лучше и понятнее.
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