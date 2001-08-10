За объекты благоустройства в Южно-Сахалинске жители смогут проголосовать 15-17 марта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Завтра в Южно-Сахалинске, как и во всей стране, стартует Всероссийское голосование по отбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Этот проект, запущенный по инициативе президента РФ, нацелен на преобразование общественных пространств в городах и населенных пунктах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С пятницы, 15 марта по воскресенье, 17 марта горожане могут выбрать понравившийся проект на пунктах голосования за объекты благоустройства, их адреса размещены на портале: www.национальныепроекты.рф/благоустрой. Пункты будут находиться рядом с избирательными участками по выборам президента России. Сделать выбор помогут волонтеры, которые расскажут о проектах, вынесенных на голосование.
В список на отбор территорий для участия в голосовании вошли 8 проектов. Общественные территории расположены в разных микрорайонах Южно-Сахалинска.
Проект, который получит наибольшее число голосов, будет реализован в следующем году.
Участие в различных проектах и активное голосование жителей дает Южно-Сахалинску возможность ежегодно благоустраивать общественные территории, создавать скверы и другие общественные пространства.
За последние пять лет в областном центре реализованы несколько знаковых инициатив. Современный облик получили несколько скверов, появились новые общественные пространства. Новый облик получили скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского, Пушкина, Пограничников, Авиаторов, аллея Энергетиков.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:53 Сегодня Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
09:26 Сегодня Масленичные гуляния: как встретят весну в Поронайске
09:21 Сегодня Сахалинская область вошла в топ-5 регионов с самой высокой долей пользователей в Telegram
09:52 Сегодня Увеличить расстояние от школ до мест продажи алкоголя хотят на Камчатке
15:29 7 Марта Состоялась официальная Церемония закрытия ВФМ–2024
14:42 7 Марта Десант чемпионов по лыжным гонкам и биатлону прилетел на Сахалин
13:04 7 Марта В заливе Мордвинова 8 марта припай устойчив
16:02 7 Марта Мэр Южно-Сахалинска поздравил женщин из регионального филиала фонда "Защитники Отечества" с наступающим 8 марта
13:47 21 Февраля Волонтеры "РВК-Сахалин" навестили жителей южно-сахалинского дома-интерната
16:35 27 Февраля На юге Сахалина обустроят комфортные условия для отдыха у воды
09:22 16 Февраля Сахалинка, работающая в детском магазине, придумала схему с возвратом товаров и похитила почти 400 тысяч
09:56 15 Февраля Поронайские пожарные потушили гаражи
Выбор редакции
- 11:25 Вчера За несвоевременное оформление документов на партию живых крабов предприятию из Сахалинской области грозит штраф
- 10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
- 15:15 11 Марта В марте врачи мобильных бригад охватят все районы Сахалинской области
- 12:01 11 Марта Экономия, тепло, комфорт: южносахалинцы оценивают преимущества газификации
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?