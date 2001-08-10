Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2024
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10:29, | Новости общества Сахалина и Курил

За объекты благоустройства в Южно-Сахалинске жители смогут проголосовать 15-17 марта

За объекты благоустройства в Южно-Сахалинске жители смогут проголосовать 15-17 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завтра в Южно-Сахалинске, как и во всей стране, стартует Всероссийское голосование по отбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Этот проект, запущенный по инициативе президента РФ, нацелен на преобразование общественных пространств в городах и населенных пунктах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С пятницы, 15 марта по воскресенье, 17 марта горожане могут выбрать понравившийся проект на пунктах голосования за объекты благоустройства, их адреса размещены на портале: www.национальныепроекты.рф/благоустрой. Пункты будут находиться рядом с избирательными участками по выборам президента России. Сделать выбор помогут волонтеры, которые расскажут о проектах, вынесенных на голосование.

В список на отбор территорий для участия в голосовании вошли 8 проектов. Общественные территории расположены в разных микрорайонах Южно-Сахалинска.        

Проект, который получит наибольшее число голосов, будет реализован в следующем году. 

Участие в различных проектах и активное голосование жителей дает Южно-Сахалинску возможность ежегодно благоустраивать общественные территории, создавать скверы и другие общественные пространства.

За последние пять лет в областном центре реализованы несколько знаковых инициатив. Современный облик получили несколько скверов, появились новые общественные пространства. Новый облик получили скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского, Пушкина, Пограничников, Авиаторов, аллея Энергетиков.

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