"РВК-Сахалин" запускает услугу по установке, замене и поверке счетчиков на холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Весь пакет услуг по установке, замене и поверке приборов теперь можно получить в «РВК-Сахалин». Компания внедряет принцип единого окна по организации услуг по установке, замене и поверке счетчиков на холодную воду, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Как рассказала директор по нетарифной деятельности «РВК-Сахалин» Инна Нестерова, раньше водоканал только принимал показания приборов учета и выставлял счета для оплаты. При этом покупка, опломбировка и поверка полностью лежала на плечах абонента. Так, потребители должны были самостоятельно найти сертифицированную компанию, которая бы ввела приборы учета в эксплуатацию.

С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте компании. Чтобы заказать услугу, достаточно обратиться в компанию по телефону 8-984-130-57-01.

«Мы стремимся к тому, чтобы стать более клиентоориентированными. Для этого компания запускает новые сервисы. При этом часть из них – бесплатны для абонента. Так, например, южносахалинцы могут пользоваться цифровыми площадками – функциями личного кабинета на сайте, мобильным приложением «РВК-Услуги», передавать показания через голосового робота-бота», - отметила коммерческий директор предприятия Юлия Кириллова.

«Компания понимает, что абоненту удобнее оформлять в одном месте все сопутствующие водоснабжению и водоотведению услуги. Поэтому мы расширяем перечень работ, производимых специалистами компании», - добавила директор по нетарифной деятельности «РВК-Сахалин» Инна Нестерова.