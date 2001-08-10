Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2024
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Жителей Дальнего 14 марта приглашают на выездной прием граждан
10:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Дальнего 14 марта приглашают на выездной прием граждан

Жителей Дальнего 14 марта приглашают на выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня 14 марта, для жителей планировочного района Дальнее состоится выездной приём граждан. На вопросы ответят специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Алых Роз, 9А, кв. 1. Начало – в 16.00.

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