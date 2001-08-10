Увеличить расстояние от школ до мест продажи алкоголя хотят на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В столице Камчатки могут увеличить минимальное расстояние от некоторых социальных объектов до точек розничной продажи спиртного. Таким образом власти надеются снизить потребление алкоголя и мотивировать население к здоровому образу жизни, сообщает ТК «41 Регион».

Как рассказали представители камчатского правительства, в феврале этого года в крае утвердили профилактическую программу «Трезвый регион – здоровый регион». Ее основные задачи — мотивировать местных жителей к отказу от вредных привычек, снизить заболеваемость алкоголизмом и наркоманией, привлечь как можно больше людей к здоровому образу жизни и правильному питанию.

В настоящее время администрация Петропавловска-Камчатского проводит анализ возможности увеличения минимально допустимого расстояния между учреждениями образования, спорта и медицины до точек розничной продажи спиртного. По итогам рассмотрения этого вопроса могут быть внесены изменения в постановление городской власти «О границах прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

Вместе с этим на территории полуострова алкомаркеты внесли в перечень мест, где не допускается или ограничивается нахождение детей.