Увеличить расстояние от школ до мест продажи алкоголя хотят на Камчатке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В столице Камчатки могут увеличить минимальное расстояние от некоторых социальных объектов до точек розничной продажи спиртного. Таким образом власти надеются снизить потребление алкоголя и мотивировать население к здоровому образу жизни, сообщает ТК «41 Регион».
Как рассказали представители камчатского правительства, в феврале этого года в крае утвердили профилактическую программу «Трезвый регион – здоровый регион». Ее основные задачи — мотивировать местных жителей к отказу от вредных привычек, снизить заболеваемость алкоголизмом и наркоманией, привлечь как можно больше людей к здоровому образу жизни и правильному питанию.
В настоящее время администрация Петропавловска-Камчатского проводит анализ возможности увеличения минимально допустимого расстояния между учреждениями образования, спорта и медицины до точек розничной продажи спиртного. По итогам рассмотрения этого вопроса могут быть внесены изменения в постановление городской власти «О границах прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».
Вместе с этим на территории полуострова алкомаркеты внесли в перечень мест, где не допускается или ограничивается нахождение детей.
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