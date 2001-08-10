Масленичные гуляния: как встретят весну в Поронайске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей Поронайского района приглашают на масленичные гуляния. К проводам зимы в каждом населенном пункте округа подготовили увлекательные программы. Всех желающих ждут множество развлекательных площадок, народные забавы, конкурсы и, конечно, горячие блины.
Основное празднование пройдет на площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова в Поронайске 17 марта.
Гостей Масленицы будет встречать гастрономическая площадка. Выездную торговлю выпечкой, блинами и шашлыками организуют поронайские объекты общепита.
Начало праздничной программы намечено на 13:00. Взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классах, играх-забавах, спортивных состязаниях. Всех желающих будут угощать блинами.
В 13:30 на площади пройдет конкурс по выпеканию блинов «Пальчики оближешь». Лучших блинопеков определят путем дегустации открытым «народным голосованием». В номинациях – «Самый вкусный блин», «Семейная работа», «Самый ажурный блин», «Самая оригинальная подача».
По традиции завершением праздника станет сжигание чучела зимы.
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