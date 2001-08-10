Сахалинская область вошла в топ-5 регионов с самой высокой долей пользователей в Telegram

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС на основе собственных больших данных, проанализировала использование мессенджера Telegram в России в четвертом квартале 2023 года. Согласно аналитике МТС Ads доля пользователей популярного мессенджера в Сахалинской области составила 60% — регион вошел в топ-5 регионов по проникновению Telegram.

Сразу несколько регионов Дальнего Востока вошли в число лидеров по наибольшей доле ежемесячной аудитории Telegram среди населения этих регионов. Сахалинская область вместе с Чукоткой, Мурманской областью, Республикой Алтай, Ханты-Мансийским автономным округом, Москвой, Хакасией заняли пятую строчку рейтинга регионов с самой высокой долей пользователей в Telegram – в этих регионах 60% населения ежемесячно пользуется популярным мессенджером. Четвертую строчку разделили между собой Камчатка, Амурская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика с результатом в 61%. Первые три строчки заняли Магадан (70%), Якутия (67%) и Санкт-Петербург (65%).

В целом в России ежемесячное количество пользователей Telegram в конце четвертого квартала 2023 года превысило 85 млн человек. Это на 10% выше показателя соответствующего периода 2022 года. Telegram остается второй по популярности платформой в РФ после WhatsApp*, однако рост ежемесячного количества пользователей этого мессенджера год к году был ниже – 8%.

Больше 70% пользователей используют Telegram активно: в четвертом квартале 2023 года 63% абонентов заходили на платформу практически каждый день - больше 25 раз в месяц. Еще 8% пользователей заходят в мессенджер от 15 до 25 раз в месяц. Больше всего пользователей заходит в Telegram c 12 до 14 часов по местному времени. Ежемесячное количество пользователей Telegram с марта 2022 года выросло более, чем на 30%. Это связано с тем, что Telegram из обычного мессенджера стал универсальной платформой, которая дает возможность не только обмениваться сообщениями, но и создавать публичные каналы с возможностью комментирования, чаты и истории.

Методология исследования

Исследование проведено на основе обезличенной Big Data МТС, сделана экстраполяция результатов анализа обезличенных агрегированных данных на все население России.

В ходе исследования МТС Ads рассмотрела такие показатели как среднемесячный охват, частотность пользования, время входа в мессенджер и долю пользователей Telegram от всего населения регионов РФ за четвертый квартал 2023 года.

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* - Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.