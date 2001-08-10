Сахалинским фермерам рассказали о создании агроагрегаторов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре прошел двухдневный интенсив, организованный региональным Центром развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. На семинаре рассмотрели вопросы объединения товарных партий, принципы сотрудничества с крупными торговыми сетями, развитие розничной торговли фермерской продукцией, рассказали ТИА "Острова" в министерстве экономического развития.

Участники обсудили актуальные проблемы, стоящие перед сельхозтоваропроизводителями, а также возможности их объединения для совместных поставок. Особое внимание уделено обсуждению перспектив сотрудничества между фермерскими хозяйствами и розничными сетями в рамках агроконтрактации и создании товарных агрегаторов.

– Сегодня я здесь, чтобы представить программу агроконтрактации для местных производителей. Эту систему я разработал для своей сети и сегодня готов поделиться своим опытом, – отметил владелец бренда и торговой сети «Фермер-центр» г. Новосибирск Илья Сухарев. – Наша цель – сотрудничество на взаимовыгодных условиях для развития местного сельского хозяйства и обеспечения качественной продукцией населения.

Фермеры также обсудили стратегии развития собственной розничной торговли, включая открытие фирменных торговых точек и участие в маркетплейсах. Они также коснулись важных вопросов о сбыте, конкурентности цен, кадровом обеспечении, актуальных потребностях рынка и брендинге, нашли партнёров и обзавелись полезными контактами.

– На сегодняшний день моя основная задача на Сахалине – развитие фермерской продукции, особенно тех, кто только начинает свой бизнес на этой территории, чтобы обеспечить потребителей свежими, вкусными и полезными продуктами. Мы помогаем найти каналы сбыта и предоставляем необходимые инструменты для развития, – рассказала руководитель направления по работе с ритейлерами СФО и ДФО Мария Гаранина.

– Мы пришли на семинар с целью улучшения наших каналов сбыта продукции и получить больше информации. Благодаря гранту, который получили для кооператива, смогли приобрести различные виды техники, в ближайшее время в планах продолжить работу в этом направлении с помощью поддержки центра развития сельскохозяйственной кооперации, – поделилась член кооператива «ЮКИМ» Ю Мен Хи.

По окончании фермерам вручили дипломы об участии. Подобные мероприятия для аграриев проводится регулярно и на бесплатной основе благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Ознакомиться с мероприятиями и получить консультации по созданию и развитию хозяйства можно в региональном Центре развития сельхозкооперации, который входит в структуру центра «Мой бизнес». Здесь фермерам помогают подготовить необходимые документы для получения грантов и субсидий, а также решать различные вопросы, в том числе земельные. Подробнее об услугах можно узнать на сайте selkhozcentr65.ru или по номеру 8 800 222 0123 (доб. 4).