16:52, | Новости общества Сахалина и Курил
В пяти районах Сахалинской области прогнозируется лавинная опасность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 марта лавинная опасность прогнозируется на территории Углегорского, Холмского, Невельского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.
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