Тихоокеанское
информационное агентство
13 Марта 2024
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В пяти районах Сахалинской области прогнозируется лавинная опасность
16:52, | Новости общества Сахалина и Курил

В пяти районах Сахалинской области прогнозируется лавинная опасность

В пяти районах Сахалинской области прогнозируется лавинная опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 марта лавинная опасность прогнозируется на территории Углегорского, Холмского, Невельского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

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