Сахалинцам рассказали об истории Международного женского дня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Устный журнал «Между нами, девочками» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 13 марта в рамках регионального проекта «Активное долголетие». Участниками встречи стали слушатели народного университета «Золотая осень» Сахалинского регионального отделения общественной организации общества «Знание», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В своем выступлении специалист СахОУНБ Алевтина Котляр осветила историю происхождения праздника Международного женского дня, а также рассказала о традициях и обычаях его празднования в разных странах.

Кроме того, слушатели познакомились с историей создания некоторых предметов быта и технических изобретений, авторами которых были выдающиеся женщины. Помимо этого, участники лекции узнали о женщинах – спутницах великих мужчин, которые внесли значительный вклад в мировую историю, науку и культуру.

Встреча завершилась тематической викториной и загадками, которые помогли участникам лучше усвоить полученную информацию и проверить свои знания.