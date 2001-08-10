Тихоокеанское
информационное агентство
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16:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам рассказали об истории Международного женского дня

Сахалинцам рассказали об истории Международного женского дня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Устный журнал «Между нами, девочками» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 13 марта в рамках регионального проекта «Активное долголетие». Участниками встречи стали слушатели народного университета «Золотая осень» Сахалинского регионального отделения общественной организации общества «Знание», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В своем выступлении специалист СахОУНБ Алевтина Котляр осветила историю происхождения праздника Международного женского дня, а также рассказала о традициях и обычаях его празднования в разных странах.

Кроме того, слушатели познакомились с историей создания некоторых предметов быта и технических изобретений, авторами которых были выдающиеся женщины. Помимо этого, участники лекции узнали о женщинах – спутницах великих мужчин, которые внесли значительный вклад в мировую историю, науку и культуру.

Встреча завершилась тематической викториной и загадками, которые помогли участникам лучше усвоить полученную информацию и проверить свои знания.

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