Около 500 тонн свежевыловленной рыбы по сниженным ценам приобрели сахалинцы и курильчане с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За несколько месяцев 2024 года на островах реализовали в 1,7 раза больше свежевыловленной рыбы, чем за аналогичный период предыдущего года. Более 13 тонн даров моря передали людям бесплатно, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В этом году большим спросом у сахалинцев и курильчан пользуется камбала (60-85 рублей за килограмм), треска (90-100 рублей), минтай (69-75 рублей), навага (40-90 рублей).

– Благодаря этой программе пенсионеры и семьи с детьми могут сэкономить. Хорошо, что стало больше магазинов, где можно выгодно купить рыбку. Я теперь беру навагу рядом с работой. Очень удобно! Семья у меня большая, – рассказала жительница Южно-Сахалинска Мария Светлова.

Торговля свежевыловленной рыбой по ценам, в два-три раза ниже рыночных, круглый год ведется во всех районах Сахалинской области. Это значимая часть проекта «Защита. Забота. Уважение», который инициировал губернатор Валерий Лимаренко.

Дары моря попадают на прилавки напрямую от рыбопромышленников. Исключаются посреднические услуги и финансовые затраты на переработку, заморозку и транспортировку. Муниципалитеты предоставляют бесплатные торговые места и помогают доставлять рыбу в отдаленные населенные пункты. Такой комплекс мер позволяет сдерживать цены.

– Глава региона поставил перед нами задачу – обеспечить жителей области свежей и доступной рыбой. Предприятия, рыбаки, муниципалитеты активно взаимодействуют с предпринимателями, осуществляющими торговлю. В этом году хорошая промысловая обстановка, на полки поступает и будет поступать сезонная свежевыловленная рыба. Сегодня в Южно-Сахалинске можно приобрести свежую камбалу, минтай, навагу и треску. Главное, чтобы был спрос со стороны жителей, тогда мы будем увеличивать объемы поставок, – рассказал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Жителей островного региона оповещают о местах продажи даров моря различными способами:

- Telegram-канал «Доступная Рыба»;

- интерактивная карта демонстрирует в режиме онлайн информацию о торговых точках, адресах, расписании работы, ассортименте и ценах на текущую дату;

- push-уведомления приложения «Острова-65» автоматически направляются всем, у кого оно установлено на мобильном устройстве и выбрано муниципальное образование по месту жительства.

- социальные сети министерства по рыболовству Сахалинской области и районных администраций.