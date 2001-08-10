Сахалинцев и курильчан приглашают на общественные обсуждения по исполнению областного бюджета за 2023 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие состоится 20 марта 2024 года в 14.00 в здании правительства Сахалинской области по адресу: г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32 (зал «Кунашир», 2-й этаж), рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Трансляция будет доступна в эфире телеканала «ОТВ-Сахалин» и на YouTube-канале правительства Сахалинской области.

В ходе общественных обсуждений выступят представители областного правительства. Затем жители региона, представители общественных организаций и депутаты озвучат свои вопросы и предложения.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку не позднее 17 марта в интернет-приемной на сайте губернатора и правительства Сахалинской области. В поле «Текст сообщения» необходимо указать «Участие в общественных обсуждениях». Здесь же можно оставить свои предложения и замечания по теме общественных обсуждений. Чтобы пройти в здание, участнику необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Во время проведения общественных обсуждений в здании дома правительства будет организован прием обращений граждан.

С информационными материалами о проекте закона «Об исполнении областного бюджета Сахалинской области за 2023 год» можно ознакомиться на портале Открытый бюджет Сахалинской области, в том числе в упрощенной для жителей форме – в виде брошюры «Бюджет для граждан».