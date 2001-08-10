"Вместе! За Россию!": "Единая Россия" провела по всей стране митинги-концерты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Единая Россия" 12 марта организовала по всей стране митинги-концерты «Вместе! За Россию!». Центральной площадкой стал Волгоград. В амфитеатре на набережной города собрались волонтеры, представители общественных движений, ветераны СВО, их семьи, молодежь.

К участникам обратился Председатель партии Дмитрий Медведев. Он отметил, что место проведения мероприятия выбрано неслучайно.

«Именно отсюда наша Красная армия начала гнать фашистских захватчиков. И то, что было сделано в Сталинграде, изменило ход Второй Мировой войны, Великой Отечественной войны. Сейчас мы тоже должны изменить ход нашей жизни, поскольку наша страна в рамках СВО даёт отпор новым фашистам. Именно поэтому нам нужна консолидация. Консолидация вокруг лидера, консолидация внутри нашей с вами партии, «Единой России». Только в этом случае мы победим. А мы победим, сомнений нет. За победу, за Россию!» - сказал Дмитрий Медведев.

Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в эти дни отмечается 10-летие воссоединения Крыма с Россией. Решение Президента, которое он принял в 2014 году, объединило всех - вне зависимости от возраста и политических взглядов.

«С тех пор страна стала больше. И сегодня перед Россией стоят новые вызовы. Решается судьба нашей страны. Сегодня нам как никогда нужно быть вместе. В единстве - наша сила. Так было всегда. И только так мы победим и сейчас», - уверен Андрей Турчак.

Через телемосты к митингу-концерту подключился из Севастополя глава Народного Совета ДНР («Единая Россия»), Герой ДНР Артём Жога. Из Барнаула - главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Также видеообращение направил Владимир Машков, Народный артист России, художественный руководитель столичного театра Олега Табакова. Он подчеркнул, что главный способ показать единство и сплоченность в ответ на попытки Запада развалить Россию – участие в выборах.

«Сегодня наша страна вновь сражается за свое будущее. И мы точно знаем - Победа будет за нами. Мы слушали Послание Президента, это было Послание для людей. Мы услышали главное - Россия знает, куда идти, с кем нам по пути и что надо сделать для того, чтобы добиться своих целей. И для этого у нас есть все: ресурсы, желание. А главное - воля идти до конца, несмотря на все препятствия», - сказал Владимир Машков.

На митинге выступил известный рэп-исполнитель ST с песней «Дай ему сил» и другими композициями, группа Декабрь с песней «Мы не оставим города свои», ансамбль 8-й армии «Новороссия» из ЛНР и его руководитель, участник СВО Роман Разум с песней «Нас миллионы Русских».

Митинги-концерты, которые «Единая Россия» провела 12 марта в регионах, собрали более 200 тысяч человек.

Сенатор от Сахалинской области Андрей Хапочкин: «Прекрасный Всероссийский митинг-форум, посвященный поддержке курса России, курса нашего Президента. Даже через экран было видно, что все регионы, патриотические силы, волонтеркие движения, активисты и сторонники «Единой России», все безоговорочно поддерживают нашего главнокомандующего. Те программы, которые ранее были обозначены в Послании Президента разработаны на основании мнения людей, их наказов, обращений, жалоб, чаяний, все вошли в народную программу. Для меня важно развитие технических направлений в школе, например, создание Инженерной школы на Сахалине. Обратил внимание на огромное внимание к российским семьям, многодетным семьям, и поддержке молодых семей. При таком Президенте и такой поддержке, целеустремлении, доверии у России свой путь - яркий, чистый, честный. Поэтому Победа будет за нами!».

«Мероприятие вызвало большой интерес со стороны жителей города, участие принимали люди всех возрастов и разного социального положения. В программе были выступления сахалинских творческих коллективов, обсуждение серьезных политических тем, предстоящих выборов президента страны, а завершилось мероприятие телемостом с председателем партии Дмитрием Медведевым. Считаю, что получилось достойно, и сам формат необычный. Также для меня было важно услышать мнение коллег по вопросам развития страны. Нет сомнений, что Россия победит врагов и в будущем нас ждет большая работа по восстановлению русских земель», - поделился впечатлениями заместитель руководителя регионального совета сторонников Партии «Единая Россия» Артем Марков.