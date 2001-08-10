18 затонувших судов утилизируют в Сахалинской области в 2024 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Акваторию островного региона приводят в порядок в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным. Средства на реализацию проекта в этом году выделены из федерального и областного бюджетов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев, больше всего судов должны утилизировать в Северо-Курильском и Корсаковском районах. Также работы запланированы в Холмском, Невельском и Александровск-Сахалинском районах.
Удалось добиться и решения вопроса с китайским сухогрузом, севшим на мель в Холмске. Судно Xing Yuan вывели из-под таможенного контроля и провели конкурентные процедуры по определению исполнителя работ. Исполнитель преступит к удалению в ближайшее время.
– Президент России Владимир Путин поставил задачу очистить акватории от затонувших судов. В островном регионе активными темпами решают этот вопрос. Если в 2022 году утилизировали 4 объекта, то в прошлом – 30 судов вместо 26 запланированных. В этом году необходимо завершить основной объем работ, чтобы сахалинцам и курильчанам ничего не портило впечатлений от отдыха на побережье. Кроме того, «Генеральная уборка» позволяет повысить безопасность морского судоходства, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.
В 2023 году на утилизацию направили более 500 тонн металлолома, все полученные от реализации средства направлены в бюджет Сахалинской области. Лидером по утилизации затонувших судов стал Корсаковский район. Здесь впервые использовали уникальную российскую разработку – лазерную установку для резки металла на расстоянии.
Масштабные работы развернулись в акватории одного из отдаленных и логистически труднодоступных мест региона – на острове Парамушир. Три судна убрали на Южных Курилах: в акватории Малокурильского, Крабозаводского и Южно-Курильска.
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