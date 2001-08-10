Тихоокеанское
информационное агентство
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12:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей и гостей Южно-Сахалинска 17 марта приглашают отметить Масленицу

Жителей и гостей Южно-Сахалинска 17 марта приглашают отметить Масленицу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице продолжается масленичная неделя, ее завершат народные гулянья в воскресенье, 17 марта. Южносахалинцев и гостей областного центра приглашают проводить зиму. Мероприятия развернутся на нескольких локациях, главной точкой станет городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 12.00 праздничные мероприятия стартуют у домов культуры в планировочных районах и селах. Горожан ждут игровые и концертные программы.

К 14.00 всех ждут в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Всем желающим на различных площадках предложат принять участие в веселых конкурсах и традиционных народных забавах, творческих и кулинарных мастер-классах, а также угоститься свежеиспеченными блинами. К примеру, на роллерной площадке пройдет ярмарка сахалинских производителей. Ярмарка декоративно-прикладного искусства, концерты, масленичный столб будут на территории бывшего картодрома. Сами проводы зимы будут проходить на озере Верхнем. Традиционное сожжение чучела Масленицы начнется в 16.00.

Подробнее ознакомиться с планом мероприятий в парке можно по ссылке.

Афиша масленичных гуляний 17 марта размещена на официальном сайте администрации.

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