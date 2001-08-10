За несвоевременное оформление документов на партию живых крабов предприятию из Сахалинской области грозит штраф
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За несвоевременное оформление документов на партию живых крабов предприятию из Сахалинской области грозит штраф, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
11 марта 2024 года Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора рассмотрено административное дело в отношении ООО «Амарамба» (г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область) за нарушение Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке и хранении партии живого краба стригуна.
В начале февраля на территории МПП «Владивосток» в рамках государственного ветеринарного контроля государственным инспектором управления Россельхознадзора была проведена проверка сопроводительных документов на партию краба общим весом 24,8 тонны производителя ООО «Амрамба».
Согласно сведениям, полученным из ФГИС «Меркурий», и предоставленным документам установлено, что на часть партии общим весом 3,9 тонны производственные сертификаты были оформлены уполномоченным лицом предприятия позже установленных законодательством сроков.
По данному факту управлением Россельхознадзора 11 марта 2024 года рассмотрено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 10.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предприятию грозит административный штраф в размере 10 000 рублей.
В 2024 году предприятие привлекалось управлением Россельхознадзора к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
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