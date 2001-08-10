Тихоокеанское
информационное агентство
13 Марта 2024
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11:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Дальнего приглашают на выездной прием граждан

Жителей Дальнего приглашают на выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 14 марта, для жителей планировочного района Дальнее состоится выездной приём граждан. На вопросы ответят специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской тадминистрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Алых Роз, 9А, кв. 1. Начало – в 16.00.

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