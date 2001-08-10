Тихоокеанское
информационное агентство
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16:58, | Новости общества Сахалина и Курил

В подвале одного из домов в Холмске нашли труп мужчины

В подвале одного из домов в Холмске нашли труп мужчины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Сахалинской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в подвальном помещении одного из домов г. Холмска, рассказали ТИА "Острова" в островном следкоме.

В ходе осмотра места происшествия признаков совершения преступления в отношении погибшего не обнаружено. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти сахалинца, назначен ряд судебных исследований.   

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