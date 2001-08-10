Маломобильным сахалинцам рассказали о необычных праздниках февраля и марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездную лекцию «Необычные праздники февраля и марта» провели специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 12 марта. Участниками встречи стали подопечные областного специализированного дома ветеранов и инвалидов, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В ходе лекции участники узнали об истории происхождения и особенностях ряда необычных праздников марта и февраля. Например, слушателям рассказали про День рождения резиновых калош, День рекордов, День старых вещей, День киногероя и другие. Также была затронута тема важности предметов, которые были открыты женщинами и значительно улучшили качество жизни — бумажный пакет, мусорное ведро с педалью, одноразовые подгузники и многие другие.

В завершение встречи гостям было предложено собрать пазлы, отгадать предметы по картинкам и принять участие в викторине по пройденному материалу.