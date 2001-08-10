26 километров инженерных сетей обновят в Сахалинской области в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всего в рамках программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в островном регионе в 2023-2027 годах приведут в порядок более 47 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Благодаря этому качественными коммунальными услугами обеспечат почти 9 тысяч человек. Работы проводят с участием средств Фонда развития территорий, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Участниками программы стали 12 районов Сахалинской области. В 9-ти работы уже завершены.

– В результате, для более чем 6 тысяч человек улучшилось качество предоставляемых коммунальных услуг. Программа модернизации сетей коммунальной инфраструктуры была запущена по инициативе Президента России Владимира Путина. В действующую региональную программу включено 47 мероприятий по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения на 2023-2024 годы, – отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Наибольший объем работ выполнен в Южно-Сахалинске. Здесь отремонтировали 5,3 км сетей водоснабжения, 2,2 км – теплоснабжения и 0,4 км – водоотведения. В Шахтерске Углегорского района модернизировали сети водоснабжения общей протяженностью свыше 1 км, а также более 2 км сетей теплоснабжения.

– Последние пару лет часто случались порывы на теплосетях, в результате чего в квартире ненадолго отключали тепло. У меня маленький ребенок, поэтому приходилось доставать обогреватель. Надеюсь, что после замены сетей, отопление в наших домах будет бесперебойным, – поделилась жительница Шахтерска Ольга Власенко.

До конца года работы проведут еще на 17 объектах, всего отремонтируют 26 км инженерных коммуникаций.