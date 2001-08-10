На Сахалине разбойник ворвался в магазин, но, испугавшись видеонаблюдения, убежал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 марта 2024 года поступило сообщение ОППСП ОМВД России по ГО «Долинский» о том, что в с. Стародубское был задержан 22-летний гражданин, который при помощи предмета, схожего с пистолетом, совершил нападение на магазин. Подозреваемый, надев маску, стал угрожать газовым пистолетом и требовать денежные средства у продавца. Когда последняя сообщила злоумышленнику, что в магазине ведется видеонаблюдение, тот испугался и убежал.

По горячим следам на поиски подозреваемого направился наряд патрульно-постовой службы, который в дальнейшем задержал мужчину.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ч.2 ст.162 УК РФ- разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия.