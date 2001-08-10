Южносахалинцев знакомят с новыми объектами федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Волонтеры Центра молодежных инициатив рассказывают горожанам об общественных территориях, которые в этом году представлены в голосовании. Жители областного центра могут выбрать понравившейся вариант из восьми проектов для благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сегодня волонтеры раздавали информационные брошюры в городском парке и объясняли южносахалинцам, каким образом можно отдать свой голос. Общественные территории расположены в разных микрорайонах Южно-Сахалинска. С 15 по 17 марта горожане могут выбрать понравившийся проект на пунктах голосования за объекты благоустройства, их адреса размещены на портале.
Узнав о том, что в областном центре будет проходить выбор объекта для благоустройства, горожанин Андрей Юн отмечает, что обязательно придет на пункт голосования. Южносахалинец живет недалеко от одной из общественных территорий, поэтому поддержит обустройство пространства на пересечении ул. Тихоокеанской и ул. Горького.
- На протяжении последних 10-15 лет город изменился до неузнаваемости. Стало намного лучше, красивее и то, что такие инициативы проходят у нас — только радует. Ведь это делается для людей, чтобы мы все жили в комфортной среде. Учитывать мнение горожан — это очень важно. Хотелось бы, чтобы жители города обязательно приходили, голосовали и проявляли активность.
С проектами благоустройства можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Общественное пространство, которое наберет наибольшее количество голосов горожан, будет реализовано в 2025 году.
- Конечно, если у нас будет больше мест, где люди могут отдыхать, проводить время, то это положительно скажется положительно в целом на притяжении туристов на наш остров. Мне нравится идея благоустройства пространства в Ново-Александровске. Там много мам с детьми, есть площадки, но не хватает места, где можно было бы погулять, посидеть, полюбоваться деревьями. Я вижу, что Южно-Сахалинск благоустраивается. Мне хочется, чтобы преобразовывались и другие районы города, - рассказала южносахалинка Арина Кравченко.
Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется в стране по поручению президента.
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