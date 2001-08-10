Тихоокеанское
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15:09, | Новости общества Сахалина и Курил

На Курилах ожидается снег и усиление ветра

На Курилах ожидается снег и усиление ветра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днём 13 марта 2024 года на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется умеренный снег, усиление ветра до 23-28 м/с, местами метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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