Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2024
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В Стародубском оторвало лед с рыбаками
15:09, | Новости общества Сахалина и Курил

В Стародубском оторвало лед с рыбаками

В Стародубском оторвало лед с рыбаками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 14.30 12 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация об отрыве льда в районе с. Стародубское, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

По предварительной информации на льду находится 4 человека. К месту происшествия немедленно выдвинулись сотрудники ГИМС Долинского района в количестве 2 человека на снегоходе и спасатели ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве 4 человека на автомобиле  с моторной лодкой.

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