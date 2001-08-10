В Стародубском оторвало лед с рыбаками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 14.30 12 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация об отрыве льда в районе с. Стародубское, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

По предварительной информации на льду находится 4 человека. К месту происшествия немедленно выдвинулись сотрудники ГИМС Долинского района в количестве 2 человека на снегоходе и спасатели ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве 4 человека на автомобиле с моторной лодкой.