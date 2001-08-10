Кампус СахалинTech станет точкой притяжения для иностранных студентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский государственный университет презентовал себя в ходе стратегической сессии «Формирование подходов к развитию международной деятельности кампусов». Сессия прошла на базе федеральной территории «Сириус» (Краснодарский край) с 4 по 6 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

В течение трёх дней на стратегической сессии обсуждались подходы к выстраиванию системы международного позиционирования кампусов и специфика их продвижения для разных целевых аудиторий.

- Мы представили свою презентацию, в которой сделали акцент на наши передовые флагманские направления: это водородная энергетика, нефть и газ, климат и экология, искусственный интеллект, беспилотники, а также экономика океана, – рассказал ректор и.о. ректора СахГУ Александр Самардак. – Мы сейчас продумываем механизмы, как сделать так, чтобы иностранцы поехали именно к нам в Сахалинскую область, в наш кампус. Одних стен недостаточно. И здесь регион играет очень важную роль, он насыщен жизнью, в нём есть движение, постоянно происходят какие-то события.

Один из перспективных сервисов – межкампусный туризм, Как известно, в стране к 2036 году будет воздвигнуто 40 кампусов мирового уровня. Таким образом, приехав на Сахалин, иностранный турист сможет посмотреть и всю Россию, используя эту развитую кампусную инфраструктуру.

Но основная цель – чтобы иностранцы не просто отучились и уехали из нашего региона, а возвращались сюда снова и снова, работали вместе с нашими представителями, делали инвестиции и создавали совместный бизнес.

- Кампусы важно развивать так, чтобы в них было комфортно и российским студентам, и иностранцам, – уверен министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. – Это большая, сложная задача. У нас более 355 тысяч иностранных студентов. Россия находится на 6 месте по количеству иностранных обучающихся. К нам едут учиться из-за рубежа несмотря на геополитические ситуации, едут за качественным высшим образованием. А когда у университетов есть вся необходимая инфраструктура, нет дефицита мест в общежитиях – это сильнейший аргумент для иностранных студентов.

Итоги прошедшей сессии будут отражены в стандарте инновационной образовательной среды кампусов, который станет общим инструментом для работы всех участников проекта.