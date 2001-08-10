Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

48 семей из сахалинского села получили ключи от современных квартир. Четырехэтажный дом для переселенцев аварийного фонда возвели в Зональном Тымовского района, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Островитянам передали квартиры с отделкой «под ключ». В них выполнили чистовую отделку, установили плиты и сантехническое оборудование. В числе новоселов – Татьяна Юзефович, которая давно мечтала переехать в теплый и уютный дом.

– Дом очень понравился. Первое, что мы заметили – он очень теплый. Здесь прекрасные планировки, отличный дизайн, раздельные комнаты. Многие мои соседи сразу после получения ключей начали переезжать в новые квартиры – очень намерзлись в старом доме. Большое спасибо всем, благодаря кому наше новоселье стало возможным, – поделилась впечатлениями Татьяна Александровна.

Сейчас в муниципальном образовании готовится к заселению еще один дом на 48 квартир. Новоселье отметят жители села Воскресеновка. Кроме того, в этом году планируется возвести три многоэтажных дома в райцентре и один дом в селе Красная Тымь.

В 2023 году в Тымовском районе новоселье отпраздновали жители сел Кировское и Красная Тымь. Всего за прошлый год жилищные условия улучшили 214 жителей района.

Строительство жилья для расселения аварийного фонда ведётся во всех регионах России по поручению Президента Владимира Путина. В Сахалинской области губернатор Валерий Лимаренко поставил амбициозную задачу по ускоренному переселению людей из аварийного жилья.

Стройки ведутся практически во всех муниципальных образованиях области. Всего для целей расселения жителей из аварийного фонда в регионе возводится более 60 многоквартирных домов.

С начала года уже 8 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселено –свои жилищные условия улучшили 339 человек. Всего в этом году из аварийного фонда планируется расселить около 6 тысяч человек.

– Вопросам улучшения жилищных условий людей Президент России уделяет особое внимание. Наш регион является признанным лидером по расселению аварийного фонда. До 2026 года мы планируем реализовать новую программу. Далее мы придем к плановому и непрерывному ведению работ по расселению прирастающего аварийного фонда. Более 22 600 граждан уже улучшили свои жилищные условия за последние 5 лет в рамках этой программы, то есть каждый 21 житель области переселён из аварийного фонда, – прокомментировал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда реализуется в России по инициативе Президента Владимира Путина с 2008 года. С 2019 года переселение из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».