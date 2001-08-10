Народные дружинники Южно-Сахалинска помогли в обеспечении общественного порядка во время лыжного марафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники «Народной дружины города Южно-Сахалинска» совместно с сотрудниками УМВД России по г. Южно-Сахалинску приняли участие в обеспечении общественного порядка в ходе проведения 25-го международного лыжного марафона памяти Игоря Фархутдинова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, спортивное мероприятие проходило 8 и 9 марта. Марафон стартовал в посёлке Лесное Корсаковского городского округа и завершился в городском парке Южно-Сахалинска. Во время дежурства административных происшествий не зафиксировано, все мероприятия прошли в штатном режиме.

Напомним, общественная организация «Народная дружина Южно-Сахалинска» функционирует на территории города с 2015 года. Дружинники регулярно выходят на патрулирование популярных мест отдыха, в том числе скверов и площадей города. Также представители организации принимают участие в охране правопорядка во время проведения культурно-массовых мероприятий.