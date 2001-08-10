15 новых газовых котельных появятся на Сахалине в 2024 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 новых газовых котельных появятся на Сахалине в 2024 году. Возведение важных для островного региона объектов осуществляется по поручению и под контролем губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Работы по переводу объектов коммунальной инфраструктуры на голубое топливо ведутся в двух районах островного региона. Строительство 8 блочно-модульных газовых котельных идет в Долинском районе, еще 7 – в Корсаковском. Часть из них введут в эксплуатацию в ближайшее время, остальные начнут свою работу до конца текущего года.
– Перед нами стоит масштабная задача по переводу котельных на экологически чистое топливо – в этом году у нас должно появиться еще 15 таких объектов ЖКХ. Важно, чтобы работы велись качественно и в срок. Речь идет о чистоте воздуха, здоровье наших жителей, уровне комфорта. Поэтому держим все этапы строительства на особом контроле, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
– Строительная готовность котельной в селе Раздольном Корсаковского района составляет 85 процентов. На объекте подготовлены фундаменты, оборудование поставлено на площадку. БМК и дымовая труба выставлены в проектное положение. Выполнены работы по устройству внутриплощадочных сетей наружной канализации, водоснабжения, тепло-, электроснабжения, газопровод. В настоящее время ведутся работы по устройству внутриплощадочных сетей топливопровода и подготовка документации для получения договора на поставку газа, – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Также завершаются работы в корсаковском селе Соловьевка. Идет устройство внутриплощадочных сетей электроснабжения и топливопровода, подготовка исполнительной документации. Кроме того, до конца года в Корсаковском районе начнут свою работу котельные в селах Озерское и Чапаево, а также котельные № 21, № 25 Корсакова и центральная районная котельная.
– Очень ждем, когда наши котельные начнут работать на газе. Это ведь важно для экологии, для здоровья. Воздух станет чище, избавимся от гари и сажи. Думаю, и в домах станет теплее, повысится качество теплоснабжения, – поделилась жительница Корсакова Юлия Бородина.
В Долинском районе на финишную прямую вышло строительство объектов в селах Быков, Покровка, трех котельных в селе Сокол. На последних ведутся работы по устройству внутриплощадочных сетей водо-, электро-, теплоснабжения, топливопровода, газопровода. На блочно-модульной котельной в Долинске собраны стеновые панели и крыша, идет монтаж оконных блоков, производятся бетонные работы внутри самой котельной. Новые объекты теплоснабжения появятся также в селах Советском и Стародубском.
– В населенных пунктах Долинского района высокий процент готовности объектов. Идет согласование проектно-сметной документации с «Газпромом» для получения допуска к работе и дальнейшей поставки газа. На центральной котельной Долинска работа идет в две смены, трудятся более 30 человек, 7-8 единиц техники ежедневно. Процесс находится на контроле региональных правительства и министерства ЖКХ, специалистов администрации. До окончания отопительного сезона планируется провести пусконаладочные работы на всех объектах. Запуск котельных позволит экономить топливо, улучшит экологическую ситуацию в районе, – рассказал вице-мэр Долинского муниципального образования Игорь Данилов.
Масштабная работа по переводу объектов ЖКХ на экологически чистое топливо в островном регионе ведется по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. На приоритетность газификации дальневосточных регионов указал президент России Владимир Путин в своем выступлении на ВЭФ-2023. Глава государства отметил, что эта работа важна для повышения качества жизни людей и динамичного развития этих территорий.
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