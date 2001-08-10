Дальневосточный МедиаСаммит 2.0 пройдет на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дальневосточный МедиаСаммит в 2024 году прирастает новыми форматами – «Дальневосточный МедиаСаммит 2.0» пройдет на Сахалине 4-5 июля. Об этом договорились организаторы форума – Приморское и Сахалинское отделения Союза журналистов России, а также правительство Сахалинской области.
Дальневосточный МедиаСаммит - крупнейшее медиа-коммуникационное мероприятие Тихоокеанского региона для специалистов СМИ, PR и блогосферы, с 2014 года ежегодно проводится во Владивостоке. Участниками ежегодного мероприятия, которое ведет свою историю с 2014 года, становятся представители масс-медиа всех регионов Дальнего Востока, зарубежных СМИ, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также ведущие отраслевые эксперты России.
Ключевая цель отраслевого форума - объединение медиасообщества для обсуждения и решения актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций Дальневосточного федерального округа.
«В прошлом году Дальневосточный МедиаСаммит прошел во Владивостоке уже в 10-й раз. За эти годы нам действительно удалось сделать форум событием общероссийского масштаба. В отдельные годы количество участников мероприятия достигало 7 тысяч человек за два дня, а экспертами форума выступали представители федеральных и региональных органов власти, руководители ведущих СМИ, иностранные гости. Традиционно у нас собирались участники из всех регионов Дальнего Востока, что оправдывало дальневосточный статус нашего мероприятия. В этом году организаторами принято решение провести перезагрузку мероприятия и реализовать новый выездной формат форума, чтобы сделать мероприятие более доступным для жителей разных регионов. Сахалинская область станет первой территорией, где пройдет форум в новом формате. В последующем выездные мероприятия планируются на других дальневосточных территориях, в частности, на Камчатке», - прокомментировал решение руководитель оргкомитета Дальневосточного МедиаСаммита, председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.
«Уверен, журналистское сообщество Сахалина и Курил с радостью и гордостью услышит новость о том, что Дальневосточный МедиаСаммит в новом формате пройдет именно в нашем регионе. За время существования этого форума немало сахалинских коллег успели в нем поучаствовать и оценить достоинства подобных встреч. Я тоже несколько раз бывал на Дальневосточном МедиаСаммите, всегда узнавал много актуальной профессиональной информации, привозил массу полезных идей и контактов. Но такая возможность была, к сожалению, далеко не у всех сотрудников островных СМИ и пресс-служб. А теперь большинство из нас, в том числе, коллеги из районов, смогут пообщаться с лучшими представителями нашей профессии, приехав в Южно-Сахалинск. Это здорово! Актив нашей организации примет участие в формировании программы и подготовке к мероприятию. Уверены, что оно будет иметь высокую практическую ценность как для региона, так и профессионального сообщества», - сказал председатель Сахалинского отделения Союза журналистов России Владимир Семенчик.
«Дальневосточный МедиаСаммит 2.0 - Сахалин» намечен на 4-5 июля 2024 года. В настоящий момент идет разработка программы, в которой учитываются пожелания медиасообщества Сахалинской области. Важными темами дискуссий и мастер-классов станут такие актуальные вопросы как консолидация общества и новая российская идеология, сценарии развития цифровых и печатных СМИ, возможности социальных сетей, новые законы и искусственный интеллект, СВО и патриотическая повестка, а также другие.
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