Сахалинская делегация отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи 2024
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 28 февраля, 45 участников с Сахалина и Курил вылетели в Сочи, где их ждет насыщенная и уникальная программа. Фестиваль соберёт 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.
Город молодёжи мира «возвели» на территории Олимпийского парка, расположенного на федеральной территории «Сириус». Сердцем территории Фестиваля стала Медальная площадь, которая на время ВФМ-2024 будет носить название «Душа России». Там же, помимо многих активностей, находится главная сцена с логотипом Фестиваля, который отражает идейную основу предстоящего крупнейшего международного события.
«На нашем логотипе — люди, которые представляют разные континенты, национальности, религии и культуры. Но они объединятся для того, чтобы подумать, каким образом сделать будущее более справедливым, и чтобы завтра наш мир был многополярным и полицентричным. И как видите, эти люди не замыкают этот круг, а приглашают к диалогу 20 тысяч человек. Ведь молодые лидеры, которые появятся на площадке Фестиваля в ближайшее время, будут в ответе за наше будущее. И помимо того, что им в этом мире жить и им управлять, им этот мир и строить», — отметил программный директор ВФМ-2024 Сергей Першин.
Начинать свой день участники ВФМ–2024 будут с утренней зарядки с легендами спорта, а проверить свои навыки они могут в зоне ГТО — у гостей Фестиваля есть возможность сдать нормативы, выполнять спортивные задания разного уровня и даже установить новый рекорд. Во все дни Фестиваля будет проходить международный турнир по баскетболу 3х3, в котором примут участие более 20 мужских и женских команд из 12 стран мира — Абхазии, Армении, Беларуси, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР. Ежедневно будут проходить показательные выступления по велоспорту ВМХ, а также мастер-классы по керлингу и открытый турнир для всех желающих.
На спортивной арене «Всемирные Игры Дружбы» состоятся показательные зрелищные спортивные шоу, мероприятия и мастер-классы с участием звёзд спорта в разных дисциплинах. А в Технопарке можно будет побеседовать с гениями прошлого при помощи искусственного интеллекта. На первом этаже стадиона «Большой», который примет открытие и закрытие Фестиваля, развернется Международный Молл «Арт.Молодость. Там же будет проходить масштабная ярмарка молодого искусства и народно-художественных промыслов.
В гастропространстве «Россия на вкус» каждый желающий сможет попробовать многонациональную кухню нашей страны. Мероприятие соберет на одной площадке авторов кулинарных проектов из всех регионов. С другой стороны от Медальной площади будет расположен Арт-парк «Россия в миниатюре», где будут представлены 32 арт-объекта. Все они сделаны руками учеников колледжей из 32 регионов России. Таким образом, вся программа Фестиваля будет «соткана» при участии самих молодых людей.
Гости Фестиваля смогут принять участие в увлекательных мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками ВФМ-2024. В парке «Уличная классика» пройдет баттл диджеев и соревнования уличных художников.
«Мы зарегистрировались на шествие молодежи, уверенна, что это будет грандиозно. Самое главное для меня — это пообщаться с молодыми людьми со всей планеты. Это огромная удача, что у меня получилось пройти все сложные задания. Будем продвигать свои идеи, делиться нашими достижениями», —рассказала Ирина Наумова, участница из Южно-Курильска.
Попасть в Город молодёжи мира гости смогут через стилизованный под Международный аэропорт ВФМ–2024 университет «Сириус», который станет уникальным выставочным пространством Фестиваля. Там будут представлены достижения регионов, вузов и крупнейших компаний экономического сектора страны в формате различных зон настоящего аэропорта в сопровождении геймификации. На стойках регистрации можно будет получить посадочный талон, чтобы начать путешествие в Город молодёжи мира. Зона паспортного контроля откроет участникам Фестиваля границы в мир финансовых технологий и финансовой культуры. Терминал Е — терминал «Образование» — выполняет образовательную функцию, и даст возможность получить знания для «полёта» во взрослой жизни. В Зеленом коридоре участники могут ознакомиться с видеоконтентом о ключевых технологиях и экологических практиках.
В Дворце культуры «Пушкин-225» пройдет Ледовое шоу Ильи Авербуха, участниками которого станут знаменитые российские фигуристы — Роман Костомаров, Евгения Медведева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Альбена Денкова и Максим Ставиский и многие другие. На фестивале также выступят российские артисты, в том числе Лариса Долина, Рагда Ханиева, Наталья Подольская, Руслан Алехно и Полина Гагарина.
Всемирный фестиваль молодёжи пройдет в марте 2024 года в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества и реализуется в рамках национального проекта «Образование».
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