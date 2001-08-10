Более 500 семей в Охинском районе переселят из аварийного жилья в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко провел встречу с главой Охинского городского округа Евгением Михликом, где обсуждалась проблематика района. Основные вопросы, которые больше всего волнуют жителей Севера, – это расселение аварийного жилфонда, строительство дорог, благоустройство, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В прошлом году жилищные условия улучшили 400 охинских семей. Сделано это было за счет разных механизмов: предоставление квартир в новостройках и на вторичном рынке, переселение в южные районы Сахалина, выплата выкупной стоимости аварийного жилья.

– Самая большая наша проблема – это расселение непригодного для проживания фонда. В Охе его очень много. Мы идем в заданном темпе, но для достижения результата необходимо наращивать еще. Мы подготовили площадки для строительства сразу девяти многоквартирных домов. Рассчитываем на вашу поддержку, чтобы эта программа продолжалась, и все нуждающиеся семьи получили комфортные квартиры, – обратился к главе региона Евгений Михлик.

– На вопрос о поддержке однозначный ответ: да. Готовьте земельные участки. Это был один из основных факторов, который сдерживал жилищное строительство. Сносите расселенные дома и делайте площадки под новые. Плюс в том, что аварийный фонд, как правило, находится в удобных микрорайонах, где есть необходимая социальная и инженерная инфраструктура, – отметил Валерий Лимаренко.

В этом году в районе планируется расселить 29 тысяч «квадратов» непригодного для проживания фонда. Жилищные условия смогут улучшить более 500 семей.

Популярностью у северян пользуется механизм переселения на юг острова. В прошлом году более 170 охинских пенсионеров получили квартиры в Новотроицком и Троицком Анивского района, а также в Новой Деревне, входящей в состав областного центра. На этот год запланировано приобрести еще 32 квартиры для северян. Это позволит закрыть очередь пенсионеров, нуждающихся в переезде в южные районы.

Другой актуальный для жителей вопрос: когда будет завершено строительство федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха? Особенно людей интересует участок между райцентром и Ногликами. Охинцы активно пользуются железнодорожным транспортом и хотят добираться по хорошей дороге до соседнего района, откуда отходит поезд.

Чтобы ускорить асфальтирование главной трассы Южно-Сахалинск – Оха, ее передали в федеральную собственность, и строительство ведется сейчас за счет бюджета РФ. В прошлом году на трассе было уложено 32 км твердого покрытия. В этом году должны заасфальтировать 60 км на участке до Ноглик. Останется около 52 км до Охи, которые планируется завершить в 2025 году.

В северном районе внимание уделяется и местным дорогам. В прошлом году текущим ремонтом охватили 8 тысяч «квадратов» асфальта вместо запланированных 6 тысяч. На этот год в планах – отремонтировать еще 10 тысяч квадратных метров полотна.

Среди первоочередных задач, которые Валерий Лимаренко обозначил перед главами районов, – привести в порядок все нуждающиеся в этом дворы и подъезды. В прошлом году косметическим ремонтом охватили 150 подъездов, в этом планируют – 240. Текущие работы проведут также на всех дворовых территориях, о которых заявят жители. Капитально отремонтируют 7 дворов.

На встрече глав области и района также зашла речь о переезде детской школы искусств. Там занимаются 140 юных охинцев, но учреждение ютится в приспособленных помещениях в многоквартирном доме.

– Конечно, я понимаю, что строительство нового здания – процесс длительный и дорогостоящий. Мы предполагаем, что в одной из новостроек школа разместилась бы с большим комфортом, – сказал мэр.

Губернатор это предложение поддержал, заметив, что в новом жилфонде первые этажи нередко отводятся под социальные нужды.

Евгений Михлик сообщил губернатору и о других вопросах, актуальных для северян. Так, в этом году в Охе, на озере Медвежьем, будут готовы начать строительство станции водоподготовки, которая позволит улучшить качество питьевой воды. Глава региона поддержал этот проект и поручил подготовить заявку на финансирование.