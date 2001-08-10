Сахалинстат "нарисовал" портрет современного сахалинца ко Дню защитника отечества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии праздничной даты Сахалинстат решил разобраться, что из себя представляет современный сахалинец, «нарисовав» его статистический портрет, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.
По состоянию на 1 января 2023 года в Сахалинской области насчитывалось 218,7 тысяч мужчин, что составляет 48% от общего числа жителей региона. 82% из них – горожане.
Стоит отметить, что представителей сильного пола на Сахалине рождается больше, чем слабого и в возрасте до 19 лет мальчики и юноши численно превышают девочек и девушек на 5%. Ситуация меняется после 40 лет: мужчины по численности начинают постепенно уступать дамам, особенно существенно – после 55 лет. И в целом в области на 1000 мужчин приходится 1106 женщин. Средний возраст сахалинских мужчин в 2022 году составил – 38,5 года. В городской местности мужчины моложе, их средний возраст – 38,3 года, в сельской – 39,7 года. На начало 2023 года в Сахалинской области проживали 323 островитянина в возрасте 90 лет и старше, из них трое долгожителей в возрасте 100 лет и старше.
Брачная активность мужской половины в большей степени связана с возрастом 25-29 лет — именно он наиболее популярен для создания мужчинами семьи. Средний возраст брачующегося в 2022 году составил 27 лет. Впервые зарегистрировали брак — 2,7 тыс. сахалинцев. Самыми молодыми новобрачными стали трое юношей в возрасте 17 лет. Возрастные мужчины также не отстают от молодежи: в 2022 году 146 мужчин связали себя узами брака в возрасте 60 лет и старше, 20 из них — впервые. Всего же по итогам 2022 года в брак вступили 4,6 тыс. представителей сильного пола.
Мужчины активно участвуют в экономике региона. В различных видах экономической деятельности занято 51% мужчин от общего числа занятых в экономике области. Традиционно мужскими являются такие виды деятельности, как строительство – 87%, рыболовство – 74%, обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 80%, добыча полезных ископаемых - 85%, транспортировка и хранение – 80%, обрабатывающие производства – 57%, в государственном управлении задействовано 57% мужчин. Средний возраст работающих мужчин – 42 года, из них имеют как высшее, так и среднее профессиональное образование – 38%.
Средняя зарплата мужчин в категории «руководители» выше, чем у женщин в 1,7 раза, среди специалистов и служащих – в 1,3 раза, среди рабочих – в 1,7 раза.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:30 Сегодня 30 школьников со всей области приняли участие в первой смене образовательного проекта "Сириус.Сахалин"
09:29 Сегодня Сахалинстат "нарисовал" портрет современного сахалинца ко Дню защитника отечества
10:18 Сегодня Рабочая группа по СВО в очередном докладе Президенту предложила новые меры поддержки участников спецоперации, волонтёров и производителей БПЛА
11:11 Сегодня Скорость мобильного интернета МТС взлетела в воздушных воротах Чукотки
09:56 15 Февраля Поронайские пожарные потушили гаражи
09:59 16 Февраля Рыбакам-любителям напоминают о местах для реализации излишек улова в Южно-Сахалинске
09:22 16 Февраля Сахалинка, работающая в детском магазине, придумала схему с возвратом товаров и похитила почти 400 тысяч
16:14 19 Февраля На Сахалине откроется передовая медицинская клиника
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
10:51 29 Января Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают работу по расчистке и расширению дорог
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
Выбор редакции
- 17:38 Сегодня 21 общественное пространство благоустроят на Сахалине и Курилах в этом году
- 15:19 Сегодня Сахалинские акробаты завоевали 18 медалей на дальневосточных соревнованиях
- 08:58 20 Февраля Сахалинка, сбившая трех человек на проспекте Мира, отправлена в колонию
- 12:21 19 Февраля Южно-Сахалинск выбран столицей XXXV Всероссийского Олимпийского дня
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?