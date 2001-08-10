Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии праздничной даты Сахалинстат решил разобраться, что из себя представляет современный сахалинец, «нарисовав» его статистический портрет, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.

По состоянию на 1 января 2023 года в Сахалинской области насчитывалось 218,7 тысяч мужчин, что составляет 48% от общего числа жителей региона. 82% из них – горожане.

Стоит отметить, что представителей сильного пола на Сахалине рождается больше, чем слабого и в возрасте до 19 лет мальчики и юноши численно превышают девочек и девушек на 5%. Ситуация меняется после 40 лет: мужчины по численности начинают постепенно уступать дамам, особенно существенно – после 55 лет. И в целом в области на 1000 мужчин приходится 1106 женщин. Средний возраст сахалинских мужчин в 2022 году составил – 38,5 года. В городской местности мужчины моложе, их средний возраст – 38,3 года, в сельской – 39,7 года. На начало 2023 года в Сахалинской области проживали 323 островитянина в возрасте 90 лет и старше, из них трое долгожителей в возрасте 100 лет и старше.

Брачная активность мужской половины в большей степени связана с возрастом 25-29 лет — именно он наиболее популярен для создания мужчинами семьи. Средний возраст брачующегося в 2022 году составил 27 лет. Впервые зарегистрировали брак — 2,7 тыс. сахалинцев. Самыми молодыми новобрачными стали трое юношей в возрасте 17 лет. Возрастные мужчины также не отстают от молодежи: в 2022 году 146 мужчин связали себя узами брака в возрасте 60 лет и старше, 20 из них — впервые. Всего же по итогам 2022 года в брак вступили 4,6 тыс. представителей сильного пола.

Мужчины активно участвуют в экономике региона. В различных видах экономической деятельности занято 51% мужчин от общего числа занятых в экономике области. Традиционно мужскими являются такие виды деятельности, как строительство – 87%, рыболовство – 74%, обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 80%, добыча полезных ископаемых - 85%, транспортировка и хранение – 80%, обрабатывающие производства – 57%, в государственном управлении задействовано 57% мужчин. Средний возраст работающих мужчин – 42 года, из них имеют как высшее, так и среднее профессиональное образование – 38%.

Средняя зарплата мужчин в категории «руководители» выше, чем у женщин в 1,7 раза, среди специалистов и служащих – в 1,3 раза, среди рабочих – в 1,7 раза.