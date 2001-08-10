Региональный центр развития промышленности окажет финансовую поддержку сахалинским и курильским предпринимателям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области заработал региональный центр развития промышленности, призванный повышать конкурентоспособность местных предприятий. Благодаря этому представители сахалинского и курильского бизнеса смогут получать льготные займы в размере от 20 миллионов до 1 миллиарда рублей. Государственные кредиты доступны предприятиям обрабатывающей промышленности, инициаторам проектов лесной промышленности, участникам нацпроекта «Производительность труда», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Об этом стало известно в ходе совета по инвестиционной деятельности под председательством губернатора Валерия Лимаренко.
– Решение о создании такого центра в островном регионе – очень значимый шаг. Он стал возможен благодаря тому, что мы заручились поддержкой федеральных властей. Для Сахалинской области – это вопрос развития, создания новых рабочих мест для островитян. И это очень своевременное решение, поскольку мы создаем наш главный промышленный узел – между Поронайским и Макаровским районами. Там же у нас появится новый порт, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
– Накануне мы подписали соглашение с Фондом развития промышленности о совместном финансировании проектов. Это даёт возможность инициативным предпринимателям нашей области открывать новые и развивать действующие производства. Стоимость проектов будет финансироваться частями: 10 процентов из регионального бюджета, 90 процентов – из федерального. Объём личного участия инициатора при этом – не менее 20 процентов от суммы проекта, – рассказал директор Сахалинского Фонда развития предпринимательства Павел Кононец.
В центре развития промышленности сахалинские предприниматели смогут получить займы в размере от 20 миллионов до 1 миллиарда рублей. Максимальный срок – до 5 лет. Базовая ставка – 5 процентов годовых. При этом каждый проект будет рассматриваться в индивидуальном порядке. К примеру, предприниматели, которые решили заняться переработкой леса, смогут получить до 100 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка составит от 3 до 5 процентов годовых.
Центр развития промышленности является частью Сахалинского Фонда развития предпринимательства, на базе которого основан центр «Мой бизнес». Куратор – министерство инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области. Получить консультацию специалистов можно по телефону: 8 800 222 0123 (доб. 8).
Напомним, в начале года губернатор области Валерий Лимаренко презентовал проекты по развитию промышленности и энергетики Заместителю Председателя Правительства, Министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову. Глава островного региона заручился поддержкой федеральных властей в их реализации.
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