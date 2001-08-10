Строительство "Дальневосточного квартала" в Корсакове начнется уже этой весной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В апреле будет заложен первый камень «Дальневосточного квартала» в Корсакове – жилого массива с социальными объектами, торговыми площадями и всей необходимой инфраструктурой. Общая площадь строительства составит почти полмиллиона квадратных метров, объем инвестиций превысит 65 миллиардов рублей. Обсуждение масштабного проекта состоялось в ходе совета по инвестиционной деятельности под председательством губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Сахалинская область бурно развивается. Мы привлекаем многомиллиардные инвестиции, строим крупные объекты, в том числе – кампус мирового уровня, индустриальные парки, спортивные комплексы. Это делается для того, чтобы местные жители получали на острове хорошее образование, строили карьеру и воспитывали детей. При этом очень важно создавать в регионе комфортные условия для жизни и отдыха. «Дальневосточный квартал» в Корсакове станет еще одним хорошим примером такой работы, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
«Дальневосточный квартал» в Корсакове станет одной из крупнейших сахалинских строек. Проект будет реализован в рамках ТОР «Южная». Возведением жилого массива займется группа компаний «Самолет».
Первые объекты будут сданы уже к концу следующего года, а до конца 2028 года планируется возвести не менее 50 тысяч квадратных метров жилья. Всего в портовом городе появится 460 тысяч квадратных метров современного жилья.
– Все квартиры будут сдаваться с отделкой. При этом часть из них получит мебель. Такой подход позволит, например, использовать жилье в качестве арендного, – рассказал директор по развитию ПАО «Группа компаний «Самолет» Илья Петрасов.
Также в Корсакове построят 8 социальных объектов, в числе которых – школы и детские сады. Территории оборудуют детскими и спортивными площадками, паркингами, зонами отдыха. На первых этажах жилых домов предусмотрят коммерческие помещения, в которых разместят магазины, кафе и парикмахерские.
К сегодняшнему дню завершено проектирование первой очереди, получено положительное заключение госэкспертизы.
– Стартом реализации проекта по жилищному строительству в рамках программы «Дальневосточный квартал» на территории Сахалинской области послужило соглашение, которое Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписала с компанией «СЗ «Проект-Страна-3» на Восточном экономическом форуме в сентябре 2023 года. Благодаря этому застройщик получает площадки, которые соответствуют современному стандарту комплексного развития территорий. Статус резидента ТОР также дает инвестору возможность пользоваться мерами господдержки, получать налоговые и административные преференции, а жители Корсакова получат новые благоустроенные кварталы. Мы будем сопровождать проект на всех этапах и оказывать застройщику поддержку в режиме «одного окна», чтобы во втором по численности населения городе Сахалинской области в срок появилось качественное и современное жилье и благоустроенные кварталы с социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, – подчеркнула директор КРДВ Сахалин и Курилы Мария Гришинкова.
Отметим, проект «Дальневосточного квартала» в Корсакове планируется реализовывать до 2046 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:26 Сегодня Строительство "Дальневосточного квартала" в Корсакове начнется уже этой весной
09:54 Сегодня 49 тысяч звонков поступило в центр дистанционного обслуживания СФР по Сахалинской области в 2023 году
10:23 Сегодня Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
12:17 Сегодня На расчистке Южно-Сахалинска днем 8 февраля работает 186 единиц техники
15:07 2 Февраля На территории 2 районов Сахалинской области прогнозируется метель
12:22 5 Февраля С 1 марта 2024 года детей через границу будут пускать только с документами, подтверждающими гражданство
12:30 2 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести рыбу
15:57 1 Февраля Сахалинский Чехов-центр готовит премьеры для двух сцен театра
10:47 17 Января Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с президентом России Владимиром Путиным
15:33 23 Января В магазины Южно-Сахалинска организован дополнительный подвоз продуктов
08:59 12 Января Метель накрыла юг Сахалина, отменен ряд автобусных маршрутов
16:52 23 Января Сахалинцы за январь получат новую форму квитанций с услугой "обращение с ТКО"
Выбор редакции
- 10:23 Сегодня Южносахалинцы могут принять участие в конкурсе авторской песни фестиваля "Гринландия"
- 13:25 Вчера Вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов обозначил задачи по работе общественного транспорта
- 12:54 Вчера Южносахалинцам напоминают, как можно повторно получить социальный электронный сертификат
- 09:05 6 Февраля В войсках ВВО завершено обучение молодого пополнения минувшего призыва
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?