Строительство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В апреле будет заложен первый камень «Дальневосточного квартала» в Корсакове – жилого массива с социальными объектами, торговыми площадями и всей необходимой инфраструктурой. Общая площадь строительства составит почти полмиллиона квадратных метров, объем инвестиций превысит 65 миллиардов рублей. Обсуждение масштабного проекта состоялось в ходе совета по инвестиционной деятельности под председательством губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Сахалинская область бурно развивается. Мы привлекаем многомиллиардные инвестиции, строим крупные объекты, в том числе – кампус мирового уровня, индустриальные парки, спортивные комплексы. Это делается для того, чтобы местные жители получали на острове хорошее образование, строили карьеру и воспитывали детей. При этом очень важно создавать в регионе комфортные условия для жизни и отдыха. «Дальневосточный квартал» в Корсакове станет еще одним хорошим примером такой работы, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

«Дальневосточный квартал» в Корсакове станет одной из крупнейших сахалинских строек. Проект будет реализован в рамках ТОР «Южная». Возведением жилого массива займется группа компаний «Самолет».

Первые объекты будут сданы уже к концу следующего года, а до конца 2028 года планируется возвести не менее 50 тысяч квадратных метров жилья. Всего в портовом городе появится 460 тысяч квадратных метров современного жилья.

– Все квартиры будут сдаваться с отделкой. При этом часть из них получит мебель. Такой подход позволит, например, использовать жилье в качестве арендного, – рассказал директор по развитию ПАО «Группа компаний «Самолет» Илья Петрасов.

Также в Корсакове построят 8 социальных объектов, в числе которых – школы и детские сады. Территории оборудуют детскими и спортивными площадками, паркингами, зонами отдыха. На первых этажах жилых домов предусмотрят коммерческие помещения, в которых разместят магазины, кафе и парикмахерские.

К сегодняшнему дню завершено проектирование первой очереди, получено положительное заключение госэкспертизы.

– Стартом реализации проекта по жилищному строительству в рамках программы «Дальневосточный квартал» на территории Сахалинской области послужило соглашение, которое Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписала с компанией «СЗ «Проект-Страна-3» на Восточном экономическом форуме в сентябре 2023 года. Благодаря этому застройщик получает площадки, которые соответствуют современному стандарту комплексного развития территорий. Статус резидента ТОР также дает инвестору возможность пользоваться мерами господдержки, получать налоговые и административные преференции, а жители Корсакова получат новые благоустроенные кварталы. Мы будем сопровождать проект на всех этапах и оказывать застройщику поддержку в режиме «одного окна», чтобы во втором по численности населения городе Сахалинской области в срок появилось качественное и современное жилье и благоустроенные кварталы с социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, – подчеркнула директор КРДВ Сахалин и Курилы Мария Гришинкова.

Отметим, проект «Дальневосточного квартала» в Корсакове планируется реализовывать до 2046 года.