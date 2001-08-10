Валерий Лимаренко и Сергей Надсадин проверили ход расчистки дворов в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главы региона и города начали рабочий день с посещения 11 микрорайона областного центра. В одном из дворов они пообщались с жителями окрестных домов и представителями управляющей компании. Здесь сегодня расчищают внутриквартальные проезды и придомовые территории. Губернатор поставил задачу – до конца этой недели завершить ликвидацию последствий мощного снежного циклона, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Сегодня днем в областном центре работают 168 единиц техники. В городе, планировочных районах и селах продолжают пробивать и расширять проезжую часть, расчищать тротуары, автобусные остановки и вывозить снег на полигоны. Ночью количество работающей техники увеличивается до 250 единиц.
– Хочу поблагодарить южносахалинцев за организованную работу. В борьбе со снегом объединились все – жители, управляющие компании, дорожные подрядчики, – отметил Валерий Лимаренко. – Основной объем работ необходимо завершить к понедельнику, расчистить подъезды и пути прохода, тротуары и переходы, чтобы дети могли спокойно пойти в школу.
Пока юные сахалинцы находятся на дистанционном обучении. Еще не все подъездные пути к школам и пешеходные связи подготовлены к приему учеников.
– Мы руководствуемся безопасностью, поэтому школьники вернутся за парты, когда полностью приведут все в порядок. Учебный процесс у нас не останавливался ни на день. Еще в период ковида был отработан механизм дистанционного обучения, – отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
В 11 микрорайоне, где сегодня побывал губернатор, расположены гимназия №1, четыре детских сада и несколько важных внутриквартальных проездов.
– Западный проезд, который выходит на улицу Ленина, был расчищен вчера. На восточном, выходящем на проспект Мира, техника работает сейчас. Мы выбрали места для временного складирования снега. Самосвалы подходят – грузим и вывозим. Задача – расчистить тротуары и проезжую часть на всю ширину, чтобы обеспечить для людей комфортный проход и проезд. На внутриквартальном проезде работает завод имени Федотова, во дворах – управляющая компания, – рассказал вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша.
Представитель управляющей компании рассказал, что в первую очередь, расчищают дворы, по которым поступили обращения жителей. Люди, которым нужно посещать медицинские процедуры, просили скорее убрать снег. Оперативно приводят в порядок также придомовые территории, которые подготовлены к расчистке: люди откопали свои автомобили, дорожная техника расчистила проезды.
– У нас есть домовой чат, где сообщили, что у нас вывозить снег. Все сразу откликнулись, вышли убрать свои машины. Люди очень ждут возможности выехать. Спасибо за работу! Огромная благодарность ребятам, кто ни днем, ни ночью не прекращает работу, – поделилась жительница 11 микрорайона.
Напомним, на Южно-Сахалинск пришелся основной удар стихии, которая разгулялась с 23 по 26 января. Высота снежного покрова местами достигла нескольких метров. В городе был объявлен режим ЧС.
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