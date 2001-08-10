Предпринимателей Южно-Сахалинска просят очистить свои объекты от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Профилактические рейды по соблюдению и исполнению правил благоустройства, которые установлены на территории городского округа, проводят сотрудники департамента общественной безопасности и контроля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сотрудники проводят с предпринимателями разъяснительную работу о необходимости своевременной расчистки от снега и наледи прилегающих территорий, входных групп и тротуаров, кровель зданий.

- Принимая во внимание то, что тротуарное сообщение в городе еще не везде восстановлено, многие предприниматели уже начали приводить в порядок прилегающие территории. Мы хотели бы выразить им за это благодарность и напомнить о том, что работы по очистке кровли от сосулек и снежных наростов, угрожающих безопасности граждан, также должны быть выполнены. Возможность привлечь промышленных альпинистов или автовышку сейчас есть не везде, поэтому мы рекомендуем собственникам административных зданий, торговых центров и других нежилых объектов выставить ограждение на опасных участках, - рассказал директор департамента общественной безопасности и контроля Андрей Сгибнев.

Напомним, нарушение правил благоустройства, установленных на территории городского округа, влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Работу по расчистке кровель жилых домов должны организовать управляющие компании, уже сейчас участки, представляющие потенциальную опасность, должны быть обозначены сигнальными лентами.

Кроме этого, администрация вновь обращается к автовладельцам. На расчистку дорог, дворовых территорий и частного сектора в Южно-Сахалинске сейчас брошены максимальные силы, но оставленный на проезжей части транспорт существенно затрудняет этот процесс. Автомобилистов просят раскопать свои занесенные снегом машины (напомним, что под тяжестью снега они подвергаются значительной деформации) и быть готовыми перегнать их в другое место, а для оперативной связи оставлять свой номер телефона под лобовым стеклом. В противном случае, если автомобиль припаркован с нарушением правил дорожного движения, он будет эвакуирован на штрафную стоянку.