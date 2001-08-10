Горячим ужином южно-сахалинский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волонтерская акция прошла 30 января. Для занятых в расчистке улично-дорожной сети города водителей, чья смена выпала в ночь на среду, были приготовлены 50 порций макарон с мясом, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Горячее приготовлено в одном из южно-сахалинских кафе на средства, собранные членами правления южно-сахалинского отделения «Союза женщин России».

- Сегодня администрация областного центра под руководством мэра Сергей Надсадина максимально прикладывает усилия для расчистки и вывоза снега с улиц города. А мы помогаем, чем можем. Сотрудников муниципального предприятия мы кормим не в первый раз. На прошлой неделе мы угощали дорожников пирожками и вторыми блюдами. Мы все понимаем, насколько их работа тяжелая. В рамках таких акций мы не только кормим работников завода, но и выражаем слова благодарности за их нелегкий труд. Важно протягивать руку помощи всем, кто в ней нуждается. Наша сегодняшняя акция может стать примером для тех, кто также захочет угостить чаем или кофе с пирожком водителя спецтехники, занятого в расчистке, - рассказала председатель южно-сахалинского отделения общественной государственной организации «Союз женщин России» Елена Столярова.

МКП «Завод строительных материалов имени Героя Советского Союза М.А. Федотова» является муниципальным подрядчиком, который задействован в круглогодичном обслуживании порядка 300 км улично-дорожной сети городского округа.

В первые дни непогоды сотрудники муниципального предприятия поддерживали городские дороги для проезда. Это было не легко, но ребята справились с поставленной губернатором и мэром задачей. Тем, кто заступил в первый день непогоды, пришлось трудиться несколько дней, так как их сменщики не смогли выбраться из снежного плена. Завод до сих пор работает в круглосуточном режиме.

- Мы благодарны членам правления южно-сахалинского отделения «Союза женщин России» за оказанную помощь! Ребята и техника трудятся на пределе своих возможностей и мощностей. Порой техника выходит из строя и мы прикладываем максимальные усилия, чтобы оперативно починить и вернуть ее в строй, - добавил директор муниципального предприятия Вадим Беломаз.

Сегодня в арсенале завода порядка 250 единиц разноплановой техники, которая задействована в зимней расчистке.