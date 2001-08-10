На Сахалине возбуждено уголовное дело за оправдание и пропаганду терроризма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В результате проведенных УФСБ России по Сахалинской области мероприятий пресечены противоправные деяния гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона, 1983 г.р., причастного к публичному оправданию и пропаганде терроризма, совершенные им с использованием сети «Интернет», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ РФ по Сахалинской обасти.

Иностранный гражданин, проживая на территории Сахалинской области, разместил в одной из социальных сетей информацию, доступную для широкого круга лиц, популяризующую террористическую организацию, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, и оправдывающую действия террористического характера.

В отношении указанного лица следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России. Фигурант уголовного дела заключен под стражу.