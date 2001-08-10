Мэр Южно-Сахалинска поручил в кратчайшие сроки расчистить дворы и кровли домов в Синегорске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава города в ходе инспекционной поездки совместно с руководителями профильных структур администрации, жилищной инспекции посетил отдаленный населенный пункт городского округа - село Синегорск, чтобы на месте проверить работы по расчистке улиц и дворов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сергей Надсадин отметил, что дорога к селу сейчас в удовлетворительном состоянии, открыта для всех видов транспорта. По возможности подрядчик ее расширит.
На месте мэр поговорил с местными жителями. У людей есть нарекания к работе управляющей компании.
Сергей Надсадин потребовал от руководителя УК усилить работы и каждому обращению жителей уделять максимальное внимание.
- Мы предупредили руководство, что такое качество работ никого не устраивает. Синегорцы жаловались на то, что несвоевременно расчищаются кровли от снежных шапок. После циклона уже были случаи схода лавин. Слава Богу, никто не пострадал. Но повторение таких инцидентов - недопустимо. Дал срок - два дня на очистку кровель. Также потребовал мобилизоваться по дворам и внутриквартальным проездам, расчистить их необходимо также в двухдневный срок - эти работы уже начались, - прокомментировал мэр Сергей Надсадин.
В пятницу специалисты администрации проверят качество выполнения работ.
Сергей Надсадин зашел в один из местных магазинов, проверил наличие основных продуктов - хлеб, молоко, фрукты, овощи присутствуют. Ситуация с поставкой продовольствия держится на контроле.
Также в ходе встречи глава города посетил музей истории села, образованный на базе историко-этнографического клуба «Наследие» и пообщался с его сотрудниками.
Все вопросы по итогам встречи мэра с жителями Синегорска взяты на особый контроль.
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