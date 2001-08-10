В Управлении Росгвардии по Сахалинской области назначен новый руководитель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новым начальником Управления Росгвардии по Сахалинской области стал полковник полиции Борис Чесноков, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области.

Борис Владиславович Чесноков родился 14 августа 1972 года в Перми. В 2006 году окончил Восточно-Сибирский институт МВД России. С 1990 по 1992 годы проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Профессиональный путь начал с должности бойца отряда мобильного особого назначения в Чите. Проходил службу на различных руководящих должностях в спецназе. Участник боевых действий на территории Северо-Кавказского региона с 1995 по 2005, в 2007, 2010, 2012, 2014 г.

В 2021 году был назначен заместителем начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю. За период службы награждён медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За отвагу», орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Женат, воспитывает дочь и сына.