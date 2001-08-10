"Единая Россия" и волонтеры "Молодой Гвардии" запускают горячую линию взаимопомощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению главы Центрального исполкома «Единой России» Александра Сидякина на базе Штаба общественной поддержки Сахалинской области запускается горячая линия по приему заявок на адресную помощь пострадавшим от мощного циклона жителям.

«С первого дня циклона единороссы, молодогвардейцы и члены совета сторонников партии принимали заявки и оказывали помощь людям. Работа организована в десяти муниципалитетах, особенно затронутых прошедшим циклоном. Сегодня стихия начала утихать, а количество заявок увеличилось кратно. Вместе с тем, многие жители в социальных сетях ищут помощи. Партия на своей базе объединит активистов и добровольцев, с этого момента работа будет вестись круглосуточно и централизовано. В первую очередь помощь придет маломобильным гражданам, многодетным семьям, семьям участников специальной военной операции и пенсионерам», - заявил руководитель регионального исполнительного комитета Сахалинского регионального отделения Партии «Единая Россия» Михаил Шувалов.

Обратиться за помощью и оставить заявку можно по номеру телефона 89248882320.